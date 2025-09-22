Santa Marta consolida alianzas con activos de la industria turística en World Travel Expo -WTE Miami

Santa Marta

La ciudad de los 500 años, Santa Marta, tuvo una exitosa participación en la World Travel Expo -WTE Miami 2025, donde se concretaron 30 reuniones estratégicas con agencias de viajes y aliados internacionales que abrirán una promoción conjunta para este destino, además de acuerdos de mercadeo.

Lo anterior, fue posible gracias a la implementación de la política pública de fortalecer el turismo, liderada por el alcalde Carlos Pinedo Cuello, a través del Instituto Distrital de Turismo -Indetur y su director José Domingo Dávila Morales, quienes encabezaron una agenda de alto nivel para posicionar al ‘Corazón del Mundo’ como destino competitivo en el escenario global.

“Durante esta Feria, que reunió a más de 3.000 profesionales del sector, sostuvimos más de 30 reuniones estratégicas con turoperadores y agencias de viajes. Entre los aliados con los que se abrieron oportunidades están Tripgift, USA Caribbean Tours Corp., Cglobal Travel Solutions, Simply Elite Travel & Tours y Amazon Garden, generando nuevas opciones de paquetes, FamTrip y acuerdos de promoción para atraer más viajeros de Estados Unidos y el Caribe", detalló José Domingo.

Destacó que Santa Marta participó junto a líderes importantes de Colombia, con el respaldo de ProColombia y Avianca, que fue aliado estratégico del stand nacional en Miami.

Este trabajo conjunto multiplicó la visibilidad del destino y lo posicionó en la agenda de los principales actores de la industria turística internacional.

“Asistir a la WTE Miami 2025 constituye un paso estratégico, esta una de las plataformas de negocios turísticos más importantes del continente. Estar presentes en este escenario significa para Santa Marta proyectarse ante los principales mercados emisores del mundo, consolidar su estrategia de internacionalización y fortalecer la confianza de aliados estratégicos e inversionistas”, destacó José Domingo Dávila Morales.

Una estrategia sólida

Así las cosas, esta ciudad regresa con nuevos aliados, mayor reconocimiento y el respaldo de una estrategia sólida que le permitirá diversificar sus mercados y fortalecer su competitividad, consolidando una oferta turística sostenible y atractiva para inversionistas, operadores y viajeros de todo el mundo.

La participación en WTE Miami 2025 no solo abre nuevas oportunidades de negocio, sino que también confirma que Santa Marta está lista para seguir creciendo como un destino turístico por excelencia y de talla global.