Día Internacional del Turismo en Bolívar se conmemoró con estrategia policial

En el marco de la celebración del Día Internacional del Turismo, el departamento de Bolívar se destaca por su rica historia, su diversidad cultural y sus paisajes exuberantes. Sin embargo, uno de los factores clave que ha contribuido al crecimiento del turismo en la región es la estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes” de la Policía Nacional de Colombia.

Esta iniciativa, que busca garantizar la seguridad y el bienestar de los visitantes y residentes, ha tenido un impacto significativo en la percepción de Bolívar como un destino turístico seguro y atractivo. Gracias a la presencia policial en zonas turísticas clave, la implementación de programas de prevención del delito y la colaboración con la comunidad, se ha logrado reducir los incidentes relacionados con turistas y mejorar la experiencia de viaje en general.

Además, la estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes” ha fomentado la confianza de los inversionistas en el sector turístico, lo que ha impulsado la creación de nuevos empleos y el desarrollo de infraestructuras turísticas de calidad. Como resultado, Bolívar se ha consolidado como un destino turístico de primer nivel en Colombia, atrayendo a visitantes de todo el mundo.

Mompox, con su rica historia y arquitectura colonial, es uno de los principales atractivos turísticos de Bolívar. La Policía Nacional ha reforzado su presencia en esta emblemática ciudad, implementando medidas de seguridad para proteger a los visitantes y preservar su patrimonio cultural.

“La seguridad es un pilar fundamental para el desarrollo del turismo en Bolívar”, afirmó el Coronel Alejandro Reyes Ramírez. “Estamos comprometidos a trabajar en estrecha colaboración con las autoridades del orden departamental, municipal y la comunidad para garantizar que los turistas puedan disfrutar de todo lo que nuestro departamento tiene para ofrecer, con la tranquilidad de saber que están seguros y protegidos.”

Un papel crucial en esta labor lo desempeña el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional de la Policía Nacional en Bolívar. Este grupo especializado se encarga de proteger los sitios turísticos y el patrimonio cultural del departamento, previniendo delitos contra los visitantes y garantizando la conservación de los bienes culturales. Su labor es fundamental para asegurar que Bolívar siga siendo un destino turístico seguro y atractivo para todos.

Finalmente, la Policía Nacional, en su compromiso con el desarrollo turístico de Bolívar, continúa trabajando de la mano con las autoridades locales y la comunidad para fortalecer la seguridad y promover un turismo responsable y sostenible. Estas acciones conjuntas son fundamentales para garantizar que el turismo siga siendo una fuente de prosperidad y bienestar para todos los bolivarenses.