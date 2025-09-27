Cali lanza “Home4Tech”: su ambiciosa apuesta para convertirse en un hub tecnológico global

En un esfuerzo por posicionarse como referente internacional en innovación y tecnología, la ciudad de Cali presenta oficialmente “Home4Tech”, una iniciativa estratégica que busca consolidar su ecosistema digital y atraer inversión global.

El evento de lanzamiento que es convocado por la Alcaldía de Cali, la Cámara de Comercio de Cali e Invest Pacific, que se realizará este martes 30 de septiembre de 2025, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., en el auditorio de la Cámara de Comercio de Cali, busca reunir a líderes empresariales, startups, gremios, universidades, delegaciones diplomáticas, organismos multilaterales y medios de comunicación.

De acuerdo con los organizadores, “Home4Tech” busca impulsar el talento local, fomentar el desarrollo de soluciones tecnológicas para diversas industrias y atraer inversión nacional e internacional por lo que en la jornada presentarán los pilares estratégicos que proyectan a Cali como una ciudad tecnológica, sostenible, inteligente y global.

El lanzamiento se enmarca dentro de la Semana de la Biodiversidad. El evento es exclusivo para líderes del sector tecnológico, empresarios y académicos, con inscripción previa y cupos limitados.

