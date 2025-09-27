🔴 Atlético de Madrid vs. Real Madrid por el clásico madrileño en LaLiga: siga EN VIVO el partido

Se paraliza la capital de España por el <b>clásico entre Atlético de Madrid y Real Madrid</b>, correspondiente a la séptima fecha del campeonato. Duelo interesante en el que ambos equipos viven momentos muy distintos, el conjunto ‘merengue’ arrasa en el inicio de la temporada, mientras que los ‘colchoneros’ han tenido un arranque muy irregular.La expectativa está puesta en lo que será el <b>primer partido de Xabi Alonso enfrentando a Simeone</b>, en lo que siempre promete ser un espectáculo para el balón pie. Los locales llegan con la expectativa del regreso del delantero<b> Alexander Sorloth</b>, quien ya cumplió la fecha de suspensión tras la expulsión ante Mallorca. Lea también:<a href="https://caracol.com.co/2025/09/18/falcao-revela-viejo-resentimiento-con-el-atletico-de-madrid-fue-un-poco-decepcionante-de-su-parte/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/18/falcao-revela-viejo-resentimiento-con-el-atletico-de-madrid-fue-un-poco-decepcionante-de-su-parte/"><b> Falcao revela viejo resentimiento con el Atlético de Madrid: “Fue un poco decepcionante de su parte”</b></a>Atlético marcha octavo con 9 unidades y <b>necesita el triunfo</b>, si quiere meterse a la disputa de la Liga.Por su parte, el equipo visitante, <b>Real Madrid,</b> parece que todo le sale bien, <b>es líder con 18 puntos, 2 más que Barcelona.</b> En la jornada anterior goleó 4-1 en su visita a Levante, con doblete de Kylian Mbappé, quien ya suma 7 goles en la presente temporada. Aun con los buenos resultados, Real enfrenta este sábado a uno de los más duros rivales y sabe que <b>un triunfo como visitante sería muy valioso para asegurar el liderato. </b>