Atlético de Madrid le quita el invicto al Real Madrid: así quedó la tabla de posiciones en LaLiga. (Photo by Jose Hernandez/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

¡Sorpresa en el fútbol español! Atlético de Madrid dio el golpe sobre la mesa y goleó 5-2 a su eterno rival, el Real Madrid, en la séptima jornada de LaLiga. El cuadro colchonero no solo enderezó el camino en el campeonato local, sino que además le quitó su invicto al elenco merengue. Noche redonda.

Locura y pasión rojiblanca. 🔴⚪ pic.twitter.com/2joIIlnfDB — Atlético de Madrid (@Atleti) September 27, 2025

Precisamente, el Atlético se encargó de abrir el marcador en el Metropolitano. Transcurrido el primer cuarto de hora de partido, Simeone levantó un centro preciso desde la derecha, que Robin Le Normand capitalizó de cabeza.

Ahora bien, el Real Madrid logró darlo vuelta en poco más de 10 minutos. Al 25′, Arda Güler envió un pase filtrado preciso que Kylian Mbappé definió cruzado; posteriormente, sobre los 36′, una gran jugada individual de Vinícius Jr que el mismo Güler aprovechó para decretar la remontada.

Atlético pudo lograr el empate al 45′, pero el juez invalidó la acción porque Lenglet anotó al impactar el balón con sus brazos. Igual no fue problema para el dueño de casa, pues tres minutos después celebró gracias a un certero cabezazo de Alexander Sørloth. Empate a dos y a las duchas.

En la segunda parte llegó el show de Julián Álvarez. El argentino decretó el tercer tanto colchonero desde el punto penal (51′) y selló su doblete al 63′ con un espectacular tiro libre a unos 20 metros de la portería. Historia liquidada. Sobre el final, Antoine Griezmann decretó el 5-2 definitivo.

