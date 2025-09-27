Abierta convocatoria de la Beca Más Cultura Local en Sumapaz con más de $220 millones para proyectos

Colombia

El programa Más Cultura Local, liderado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, junto al Instituto Distrital de las Artes – Idartes, la Fundación Gilberto Álzate Avendaño – FUGA, la Secretaría de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, abrió la convocatoria de la Beca Sumapaz – Sembrando Cultura Rural 2025.

¿Cuál es el propósito de la iniciativa?

La iniciativa busca fortalecer la cultura campesina, rescatar oficios tradicionales y promover el arte y el patrimonio en la localidad rural de Bogotá.

¿Cuántos estimulos y de que valor cada uno?

En total se entregarán 10 estímulos, cada uno por un valor de $22.040.000, recursos que provienen del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz.

La convocatoria está dirigida a agentes y comunidades culturales del territorio, con el propósito de que sus proyectos sean sostenibles en el tiempo y continúen aportando a la preservación de tradiciones, el intercambio de saberes entre generaciones y la construcción comunitaria.

¿Cuáles son las categorías de participación para la convocatoria?

• Gestión Cultural Rural: 7 estímulos.

• Oficios Culturales y Patrimoniales: 3 estímulos.

¿Cómo aplicar a los estímulos?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 3 de octubre de 2025 en la plataforma sicon.scrd.gov.co, donde los interesados podrán consultar los requisitos y condiciones específicas de la convocatoria.

Con esta beca, la Alcaldía de Bogotá reafirma que Sumapaz no solo es territorio agrícola, sino también un espacio vivo de memoria, innovación y creación cultural que enriquece a toda la ciudad.