Villavicencio se quedó sin Juegos Panamericanos de Atletismo: se esperaban millonarias inversiones

La vía al Llano ya completa 20 días cerradas debido al derrumbe que todavía no se ha podido atender en el km18, en el sector de Chipaque. Esta emergencia no solo ha generado millonarias pérdidas económicas, sino que le quitó la ilusión a jóvenes deportistas.

Los Juegos Panamericanos Sub 20 de Atletismo , que se iban a llevar a cabo en la ciudad de Villavicencio del 3 al 5 de octubre, fueron trasladados a Bogotá debido al cierre de la vía al Llano.

“Esto nos golpea muchísimo. La Asociación Panamericana de Atletismo nos da la noticia de que no es posible desarrollar la sede del evento en Villavicencio por las condiciones de la vía debido a que ellos tienen que proteger los deportistas. No es bueno para cada deportista que esté en una vía 8 o 10 horas eso les quita rendimiento”, aseguró el director del Instituto de Deporte y Recreación del Meta (Idermeta), Fabián Torres.

Consecuencias económicas

Como se trata de un evento internacional, en el que participarían más de 600 deportista y se esperaba la asistencia de más de 2.000 espectadores, la fecha es inamovible. Razón por la cuál cambiaron el lugar a la capital del país.

Sin embargo, esto a generado afectaciones económicas en la capital del Meta. Hace justamente un año, se realizó una inversión por más de $15 mil millones de pesos en una pista de atletismo, que según aseguran desde Idermeta, es de las más completas del país.

“Nosotros hicimos un trabajo de cifras con hoteles, restaurantes y con el gremio y dejaron de recibir cerca de $13 mil millones de pesos, casi lo que cuesta la pista. Hubiésemos ya recuperado esa inversión que se hizo en ella con un evento de talla internacional como es este Panamericano”, aseguró Torres.

Deportistas no pudieron viajar

Además de las millonarias pérdidas económicas, todos los deportistas del Meta no pudieron viajar a Bogotá para competir.

“La dificultad de viajar a Bogotá les quitó la posibilidad de participar. Es un tema bien complejo, bien difícil porque ellos están golpeados también mentalmente por esto porque se han venido preparando ya hace bastante tiempo para esta justa deportiva”, señaló el director.

Solo 8 de los 17 deportistas que iban a participar podrán viajar a la capital del país a estos Juegos Panamericanos de Atletismo.