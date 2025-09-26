Una mujer muerta y otra más herida deja accidente de tránsito en el puente San Mateo

Cúcuta

Un grave accidente se registró la madrugada de este viernes 26 de septiembre sobre el puente Carlos Ramírez Paris o también conocido por los cucuteños como puente de San Mateo, dejando como resultado una mujer muerta y una más herida.

Testigos aseguraron que el hecho se presentó minutos antes de las 6:00 de la mañana, cuando ambas mujeres se transportaban, desde Villa del Rosario hacia Cúcuta, a gran velocidad, por este importante eje vial.

Más información Desde Venezuela piden que se cree una Ley de Fronteras

Todo parece indicar que, al momento de tomar la curva, la conductora abría perdido el control de la motocicleta, chocando contra el muro de contención. Desafortunadamente, una de ellas, por el impacto, cayó al abismo, perdiendo la vida de manera inmediata. La víctima fue identificada como Mayerly Bastos de 30 años.

La otra mujer, aún sin identificar, junto a la motocicleta, quedaron sobre el puente.

Comunidad del sector pidió a las autoridades instalar medidas que protejan a los conductores de caer al abismo, en caso de presentarse hechos similares.