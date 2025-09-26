Tres ataques violentos sacudieron a Cúcuta en un solo día

Cúcuta.

Tres ataques armados dejaron heridos y encendieron las alarmas por la escalada de hechos que afectan tanto a la vida familiar como a la seguridad ciudadana.

El primero se registró al mediodía en el barrio Santo Domingo, cuando una discusión de expareja terminó en un ataque con arma de fuego.

La mujer denunció que, tras marcharse molesto, su excompañero sentimental regresó minutos después disparando contra la fachada de la vivienda antes de huir. La principal hipótesis apunta a que el hombre no acepta la ruptura de la relación.

Horas más tarde, la violencia se trasladó al sector rural. A las 6:00 de la tarde, en La Pradera del corregimiento Banco de Arena, Carlos Daniel Sepúlveda Ortiz, de 59 años, fue sorprendido dentro de su finca por un trabajador al que había contratado.

Con la excusa de que su herramienta se había dañado, el agresor ingresó a la vivienda y, en un descuido, lo atacó por la espalda con un arma cortopunzante, causándole diez heridas.

Sepúlveda fue remitido al Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde permanece bajo pronóstico reservado. La versión preliminar señala que el ataque estaría relacionado con un intento de hurto.

La jornada violenta se completó a las 7:21 de la noche en pleno centro de la ciudad. En el parque Antonia Santos, del barrio El Callejón, un habitante de calle hirió en el cuello a otro con un arma blanca.

La víctima fue atendida inicialmente en la unidad básica de Loma de Bolívar y luego trasladada al Hospital Universitario Erasmo Meoz.

Según versiones, la agresión se habría originado por disputas relacionadas con el consumo de estupefacientes.