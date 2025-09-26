“Todo nuestro respeto a su candidatura”: Uribe tras encuentro con Vicky Dávila

Un nuevo movimiento en el ajedrez político agitó este viernes las redes sociales: Álvaro Uribe Vélez compartió una foto con la precandidata presidencial Vicky Dávila.

“Todo nuestro respeto a su candidatura independiente. Vicky respeta nuestro proceso y compromiso en el Centro Democrático”, trinó el exmandatario, dejando claro que, aunque no se habla de alianza, sí hay un reconocimiento a la aspiración de la periodista.

En el encuentro, según contó Uribe, se habló de “cuidar el proceso electoral para asegurar el triunfo de las opciones democráticas sobre el desafío de la continuidad neocomunista”.

La publicación se da en un momento donde la oposición se mueve para perfilar sus cartas presidenciales y empiezan a circular especulaciones sobre posibles acercamientos entre figuras que, aunque compiten, podrían estar dispuestas a unir fuerzas contra el oficialismo.

¿Que respondió al respecto Vicky Dávila?

“Presidente Álvaro Uribe, usted sabe que quiero a Colombia con el alma. Soy consciente de la grave amenaza que representa el neocomunismo, hay que ganar las elecciones. Como mamá y mujer trabajadora, mi lucha siempre ha sido y será contra la corrupción y el crimen. La ética tiene que ser una regla en el nuevo Gobierno y en el servicio público”, escribió Vicky Dávila en la misma red social.

El cruce de mensajes entre Uribe y Dávila desató comentarios en redes y alimentó las especulaciones sobre eventuales acercamientos entre sectores de oposición, aunque ambos han insistido en que se trata de proyectos independientes.