El Partido Liberal está totalmente descuadernado: Lidio García expone crisis interna

El presidente del Congreso, Lidio García, se refirió a los líos al interior del Partido Liberal, y reconoció que la colectividad está atravesando una crisis interna, nunca antes vista, por la falta de rumbo y cohesión del partido.

“El partido está en el peor de los mundos. A mí me duele, porque es mi partido, por el que he luchado siempre”, dijo García.

Y agregó: “el partido no está pasando por un buen momento, esa es la gran verdad”. A pesar de que García es opositor al gobierno Petro, e incluso respalda la campaña de la senadora y candidata a Paloma Valencia, reconoció que la gran mayoría de la colectividad está alineado con la campaña de Iván Cepeda.

“Esto no es un partido cohesionado (…) yo no entiendo: en el partido todos saben que le votan al Gobierno a favor, pero el partido supuestamente es oposición. No somos nada”, dijo en 6AM W de Caracol Radio.

A propósito, dijo que en “el partido hay que hacer una reingeniería, y eso lo sabemos todos”. Y pidió recuperar la disciplina interna: “Hay que tomar mano dura para poder alinear a la colectividad y convertirnos en el partido que fuimos (…) pero hoy no, hoy esto está totalmente descuadernado”.