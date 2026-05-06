Lidio García anuncia que agendará Jurisdicción Agraria en primer punto para debatir en plenaria

En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, el presidente del Senado, Lidio García, se refirió al choque con el presidente Gustavo Petro, quien le pidió entregar la lista de ausentistas en el Congreso y elevar el asunto al Consejo de Estado.

A propósito, el senador aseguró que el proyecto de la Jurisdicción Agraria será debatido de acuerdo con el orden del día establecido por la plenaria del Congreso, sin injerencias del Ejecutivo.

Y, tras el mensaje de insistencia radicado por el Gobierno Nacional, será programado como primer punto del orden del día para avanzar en su discusión en la próxima sesión plenaria del Senado: “Por ley me corresponde programarlo de primeras porque hay un mensaje de insistencia”.

La autonomía del Congreso frente al Ejecutivo

No obstante, García hizo hincapié en que “el Congreso es autónomo, y el control lo realizan los presidentes de cada cámara, no el presidente de la República” y agregó que el ausentismo es una práctica recurrente en los últimos años, especialmente en periodos electorales, cuando la atención de los congresistas se desplaza hacia sus campañas.

“El cuarto año del Gobierno siempre es complicado (...) Los congresistas están en su campaña y uno los cita, pero el quórum se convierte en un problema tremendo”, concluyó.

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