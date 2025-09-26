Sociedad de Cirugía de Hospital San José y Nueva EPS logran acuerdo: no habrá cierre de servicios

La Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital San José y Nueva EPS llegaron a un acuerdo para evitar el cierre programado de servicios para los usuarios del régimen contributivo.

“Se continuará suministrando atenciones y servicios de salud a todos los afiliados”, indica el comunicado del Hospital y Nueva EPS.

Esta decisión se da luego de una reunión realizada durante el día con las directivas de Nueva EPS y del hospital, con el fin de garantizar la oportunidad y seguridad de acceso a la salud, de acuerdo con la capacidad de instalada disponible en la institución.

De acuerdo al director general del hospital, Carlos Pérez, la continuidad de los servicios depende de un pago inmediato. El Hospital de San José espera que la Nueva EPS haga un giro el próximo mes y aclare el resto de la deuda pendiente.

Cabe recordar que el anuncio de cierre de servicios se dio a raíz de la falta de pagos regulares que ha desecadenado que la deuda se acumule, e imposibilite la prestar servicios a usuarios de Nueva EPS.