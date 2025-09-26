Sismo de magnitud 4.8 se registró en Santander

Bucaramanga

Un sismo de magnitud 4,8 se registró a las 7:21 de la noche de este jueves 25 de septiembre, con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 148 kilómetros y fue percibido en Bucaramanga, su área metropolitana y varias ciudades del oriente del país.

Hasta el momento, las autoridades de gestión del riesgo informaron que no se reportan afectaciones graves en viviendas, personas lesionadas ni daños en la infraestructura. Sin embargo, organismos de socorro adelantan un barrido en los municipios cercanos al epicentro para descartar emergencias.

El SGC recordó que la zona de Los Santos es considerada una de las más sísmicas del país y reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, revisar las condiciones de sus viviendas y reportar cualquier situación anómala a través de las líneas de emergencia.