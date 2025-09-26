Se cumplen tres meses de la reapertura de frontera

Cúcuta

Luego del restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela al arribo a la presidencia de Gustavo Petro se produjo la reapertura de la frontera colombo venezolana.

De esto, han pasado ya tres años, donde se produjo la reapertura de los puentes binacionales que comunican a los dos países y se empezaron a reanudar las actividades sociales, económicas y políticas entre las dos naciones.

Después de 36 meses los renglones económicos que han podido reanudar sus actividades comerciales hablan de las bondades y de los pendientes que tienen los dos gobiernos para poder avanzar.

Sandra Guzmán, presidente del Fitac dijo a Caracol Radio que “cumplimos tres años, avanzando con legalidad y transparencia en el ejercicio de un trabajo que ha sido de alta responsabilidad por parte de todas las autoridades, empresarios, y de los gobiernos en la búsqueda de brindar garantías para todos dentro de esta dinámica”.

Explicó la empresaria que producto de estas acciones se ha alcanzado en comercialización más de mil cien millones de dolares, sin desconocer que aún hay lunares de incertidumbre en las negociaciones comerciales con el vecino país.

Así mismo explicó que pese a los avances, hay situaciones que están pendientes por resolver, como la entrega en concesión del Puente Tienditas, la báscula que aún no se ha instalado en el puente Francisco de Paula Santander y las acciones de complementariedad entre los dos gobiernos para dinamizar más las economías de los dos países.