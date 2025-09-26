Docentes en Cúcuta no descartan paro regional indefinido, por falencias en servicios de salud

Cúcuta

La Superintendencia de Salud impuso medida cautelar al FOMAG por atención en salud de maestros, desde el 23 de septiembre y hasta el 23 de diciembre, con el fin de detener prácticas que afecten la oportunidad y accesibilidad en la prestación de servicios de salud del magisterio.

Ante esta decisión, los docentes de Norte de Santander se encuentran a la expectativa de lo que pueda suceder los próximos meses.

“La medida cautelar la vemos con preocupación, porque se hizo un acuerdo, que esperábamos que iba a ser lo mejor de lo mejor, pero no ha sido así” dijo Arturo Solano, secretario de salud de Asinort.

Aseguró que “tenemos inconvenientes de salud, no hay la oportunidad que uno quisiera, la flexibilidad, en fin, pero esto es preocupante, porque hay unas medidas cautelares y la idea es que se mejore durante estos tres meses. Pero también es preocupante, porque si ante esta medida cautelar el Fomag no mejora, la Super, me imaginó que intervendrá al Fomag. No sabemos qué sea lo que esté buscando el gobierno. Hemos escuchado alocuciones del presidente quien manifiesta que no le gusta el régimen especial del magisterio. Quizá quieran acabar con esto que lo logramos nosotros hace décadas”.

Indicó que, de llegar a pasar eso, los docentes podrían entrar en un paro indefinido.