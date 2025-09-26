Pueblo Barí anuncia movilización en Cúcuta por incumplimientos y crisis de seguridad

Cúcuta.

La comunidad indígena Barí confirmó que este lunes 29 de septiembre se trasladará hasta la ciudad de Cúcuta para adelantar una jornada de protesta, con la que buscan visibilizar los incumplimientos del Gobierno Nacional y la crítica situación de seguridad que afrontan en el Catatumbo.

Alexander Dora, coordinador de Derechos Humanos de esta población, explicó que la movilización responde a la falta de cumplimiento en los acuerdos pactados y a la ausencia de garantías para ejercer el gobierno propio en sus territorios ancestrales.

“El gobierno ha incumplido en temas de delimitación territorial y en las demandas judiciales que han quedado claras, pero no se aplican. Por eso decidimos hacernos sentir y buscar un diálogo directo con los ministros y las autoridades nacionales”, señaló.

La seguridad es otro de los factores que motiva la protesta. Dora indicó que la presencia de grupos armados y la violencia en la región han afectado de manera desproporcionada a las comunidades indígenas.

“El tema de seguridad es para todos los colombianos, pero hacia nuestro pueblo la afectación es más directa, y por eso decidimos salir a las calles a expresar lo que está pasando realmente en el territorio”, agregó.

La movilización se proyecta hacia distintos puntos de la capital nortesantandereana, como la Gobernación, la Agencia Nacional de Tierras, la Fiscalía y los juzgados, aunque los recorridos definitivos aún están en concertación.

Con esta jornada, el pueblo Barí espera que sus reclamos sean escuchados y que el Gobierno garantice los derechos fundamentales de sus comunidades, que llevan años exigiendo respeto por su autonomía, cultura y territorio.