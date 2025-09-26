“Plan Desarme por la Vida” en Magangué: Jóvenes cambiaron armas por gaseosas

Cartagena

La Policía Nacional de Colombia, bajo la estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes” a través de sus gestores comunitarios, en colaboración con la comunidad del barrio Pastrana, llevó a cabo con gran éxito el “Plan Desarme por la Vida”. Esta iniciativa busca que jóvenes y adultos entreguen de manera voluntaria objetos que puedan representar un riesgo para la vida y la integridad de las personas.

Con el lema ‘Cambia un arma por un litro de gaseosa’, la jornada contó con una entusiasta participación de jóvenes, quienes entregaron voluntariamente diversos elementos como muestra de su compromiso con la construcción de una comunidad más segura y pacífica.

“Este Plan Desarme es una muestra del compromiso inquebrantable de la Policía Nacional con la seguridad y el bienestar de la comunidad magangueleña. Agradecemos profundamente a los jóvenes de Pastrana por su valiosa colaboración, demostrando que juntos podemos construir un futuro más seguro y en paz”, enfatizó el Coronel Alejandro Reyes Ramírez.

“Me siento orgulloso de participar en este Plan Desarme. Es importante que los jóvenes nos unamos para cambiar las armas por oportunidades y construir un futuro mejor para todos”, comentó Juan Gil Gamarra, residente del barrio Pastrana.

El “Plan Desarme por la Vida” es una clara muestra del compromiso continuo de la Policía Comunitaria con el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana en Bolívar.

Finalmente, la Policía Nacional invita a toda la comunidad a sumarse a estas iniciativas y a colaborar activamente en la construcción de un futuro sin armas.