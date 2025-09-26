Operativo en Museo del Oro deja capturas, incautación de ventas insalubres y licor adulterado

Colombia

Un operativo de control realizado en inmediaciones del Museo del Oro dejó como resultado la incautación de alimentos en estado de descomposición y licor adulterado que eran comercializados en carros de ventas ambulantes.

Según el balance oficial, también se presentaron capturas, daños a bienes públicos y lesiones a un funcionario de la Alcaldía Local.

Balance de las autoridades

Camila Cortés, directora de Gestión Policiva de la Secretaría de Gobierno, entregó el reporte:

“En el marco de la operación de espacio público nos encontramos en la carrera séptima. Tenemos cuatro capturados en flagrancia, siete vehículos de ventas informales incautados por condiciones insalubres, un comparendo impuesto en el marco de la Ley 1801 y un balance de una persona lesionada de alcaldía local y daños contra bienes públicos”.

Entidades participantes

En el operativo participaron:

Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG)

Secretaría de Seguridad

Secretaría de Salud

Secretaría de Gobierno

Alcaldía Local

Pronunciamiento de la Alcaldesa

Angélica Angarita, alcaldesa local de La Candelaria, resaltó la importancia de proteger el espacio público:

“En la Candelaria el espacio público no es un negocio, por eso en el marco de la operación espacio público estamos trabajando diferentes entidades para garantizar el derecho no solo al trabajo sino también a la libre locomoción. Por eso seguimos y seguiremos trabajando en función de que la séptima sea un espacio para todos y todas”.

Invitación a la ciudadanía

La funcionaria Camila Cortés recalcó la importancia del uso adecuado de los espacios comunes:

“Es muy importante invitar a bogotanos y bogotanas al uso responsable del espacio público, porque aquí en Bogotá sí pasa”.