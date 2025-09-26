Norte de Santander vuelve a estar incomunicado con Arauca

Derrumbes en la vía La Soberanía / Foto Archivo( Cortesía Elkin Suárez )

Cúcuta

Las autoridades viales reportaron en las últimas horas, una nueva emergencia vial en la vía La Soberanía que comunica a Norte de Santander con el departamento de Arauca.

Las intensas lluvias que cayeron en las últimas horas al sur del departamento, entre los municipios de Pamplona y Arauca provocaron un derrumbe, que trajo consigo lodo y rocas.

La emergencia vial entre las dos regiones se presentó a la altura del sector conocido como el Paso de las Canoas, en el PR 114 + 800.

Se informó que como consecuencia de esta situación, el paso de productos agrícolas y de ganado proveniente de Arauca siendo la despensa más importante del oriente del país, esta paralizado por esta situación.

Se espera en las próximas horas, una intervención del Instituto Nacional de Vías, Invías para que se pueda superar esta situación.