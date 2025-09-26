Netanyahu ordena transmitir su discurso ante la ONU en la Franja de Gaza

El primer ministro israelí aseguró que en su discurso, que se transmitirá en la Franja de Gaza, “denunciará” a los líderes mundiales que han reconocido a Palestina como Estado. (Foto: Cortesía / Caracol Radio )

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó transmitir su discurso ante la Asamblea General de la ONU en la Franja de Gaza mediante altavoces instalados en camiones en el lado israelí de la frontera, informó su oficina en un comunicado.

La Oficina del Primer Ministro indició que la instalación de los altavoces se hará en coordinación con agencias civiles y con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), y ordenó que la medida “no ponga en peligro” a los soldados desplegados en la zona.

La previa de la intervención

Netanyahu prometió que, en su intervención, alzará la voz contra quienes apoyan un Estado palestino, y tras advertencias de Donald Trump contra una anexión de Cisjordania.

Netanyahu dará un discurso en la Asamblea General en Nueva York días después de que una decena de países, entre ellos Francia, el Reino Unido, Canadá y Australia, reconocieran formalmente el Estado de Palestina, en una cumbre sobre el futuro de la solución de dos Estados.

Y aunque al menos 151 de los 193 miembros de la ONU ya dieron ese paso, Netanyahu insiste en que “no habrá un Estado palestino”.

“Denunciaré a esos dirigentes que, en lugar de condenar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, quieren concederles un Estado en el corazón de la tierra de Israel”, dijo antes de partir hacia Nueva York para la Asamblea General.

Además, ya ha declarado que su gobierno planea ampliar la colonización judía en Cisjordania ocupada.

Y los ministros israelíes de extrema derecha de su gabinete Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich van más allá, llamando a su anexión.

“Los peligros de una anexión”

Algunos temen posibles nuevas represalias israelíes contra este gesto ampliamente simbólico, en un momento en que la Franja de Gaza está siendo devastada por casi dos años de guerra.

Pero Donald Trump tomó públicamente posición sobre este tema por primera vez el jueves, después de reunirse con el jefe del gobierno israelí.

“No permitiré que Israel anexione Cisjordania. No, no lo permitiré. Eso no sucederá”, declaró.

“Los países árabes y musulmanes han dejado claro al presidente (Trump) los peligros de cualquier anexión de Cisjordania y los riesgos que esto representaría no solo para una eventual paz en Gaza, sino también para cualquier paz duradera”, insistió a su vez el ministro saudí de Asuntos Exteriores, Fayçal ben Farhane.

Este discurso ocurrirá en un momento en el que las esperanzas de paz se concentran en un nuevo plan presentado esta semana por Trump a países árabes y musulmanes.

Según una fuente diplomática familiarizada con la reunión celebrada al margen de la Asamblea General de la ONU, este plan contempla 21 puntos.

Entre ellos, un alto el fuego permanente en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes retenidos, una retirada israelí del enclave, así como un futuro gobierno de Gaza sin Hamás, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra.

El ejército israelí respondió con una ofensiva que deja más de 65.400 palestinos muertos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza.