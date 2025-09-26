Murió hombre tras recibir varias cuchilladas en una riña, en Cartagena: estuvo 12 días en UCI

Cartagena

12 días permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos Jean Carlos De Ávila Carrillo tras ser agredido en una violenta riña registrada en el mercado de Bazurto, en Cartagena. Pese a los esfuerzos médicos, este hombre perdió la vida durante las últimas horas y por eso sus familiares están exigiendo justicia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con las primeras hipótesis, el enfrentamiento se habría presentado en horas del mediodía del sábado 13 de septiembre por la zona de venta de verduras ubicada a pocos metros del CAI de la Policía.

Presuntamente, Jean Carlos se enfrentó con otro sujeto conocido en la plaza de abastos como ‘Palenque’, quien en medio de la riña sacó un cuchillo y le propinó una certera puñalada que lo dejó gravemente herido.

De Ávila Carrillo fue trasladado a un centro asistencial donde permaneció bajo observación médica, sin embargo, en las últimas horas falleció. Los familiares del hoy occiso piden a las autoridades justicia, teniendo en cuenta que el señalado homicida no ha sido capturado.

Se conoció que el fallecido se ganaba la vida en el mercado de Bazurto, ayudando a vendedores de pescado, verduras y coteros.