MC Car y Juanda Iriarte lanzan “Dime que te vas”, una champeta que une sentimiento

Cartagena

El artista cartagenero MC Car, conocido en el mundo del espectáculo como “La melodía perfecta”, estrena su más reciente sencillo “Dime que te vas”, acompañado por el talento del DJ y productor Juanda Iriarte. Esta propuesta refleja la esencia de la champeta moderna: historias reales convertidas en canciones cargadas de sabor, ritmo y emoción.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La canción relata la historia de una relación marcada por los celos, la obsesión y la desconfianza, que llevan al protagonista a reconocer un amor deteriorado y a pronunciar la frase que da nombre al tema: “Dime que te vas”.

En lo musical, el cantante fusiona el sonido inconfundible de la champeta con elementos que le aportan un aire romántico: el saxo y la guitarra marcan la melodía y refuerzan su estilo característico, logrando conectar con el público a través de letras que hablan de vivencias propias y de historias cercanas.

El lanzamiento se acompaña de un video performance grabado en las paradisíacas playas de Coveñas, donde predominan la belleza natural del paisaje, la fuerza interpretativa del cartagenero y la presencia de una modelo que aporta un matiz visual único.

“Cada canción nace de lo que vivo yo, lo que me cuentan mis amigos o lo que sucede a mi alrededor. Eso me inspira a escribir y darle vida a letras que la gente siente como propias”, así lo asegura el artista.

Con “Dime que te vas”, MC Car y Juanda Iriarte consolidan una fórmula que conecta con el corazón y con la pista de baile, reafirmando al artista como una de las figuras más relevantes de la champeta actual.

Disponible ya en YouTube y en todas las plataformas digitales.