La FAO impulsa al Huila como potencia cacaotera ante el mundo

Neiva

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) trabaja en Colombia desde 1977, apoyando tanto al Gobierno Nacional como a las comunidades. Su labor se enfoca en fortalecer los sistemas agroalimentarios, que son clave para la seguridad y la sostenibilidad del país. Colombia, considerada por la FAO como una potencia agroalimentaria, aún enfrenta desafíos para mejorar el funcionamiento de estos sistemas.

En el caso del Huila, la FAO reconoce su potencial productivo, particularmente en la cadena del cacao. Por este motivo, el gobernador del departamento participará en una misión oficial a Roma, sede de la organización, para presentar una propuesta de inversión internacional. Esta iniciativa busca atraer recursos y aliados estratégicos que fortalezcan el sector agrícola.

El representante de la FAO en Colombia, Agustín Zimmerman, afirmo que “llevaremos un proyecto de inversión que se llevará a Roma asciende a 22 millones de dólares y contempla intervenciones en ocho municipios del Huila. El objetivo es consolidar un ecosistema de inversión pública y privada que permita al departamento aprovechar al máximo su capacidad cacaotera. Con ello, el Huila se perfila como un referente nacional e internacional en el cultivo y la transformación del cacao”.

El Huila tiene un área sembrada en cacao de 7.472,3 hectáreas, con las que se alcanzó una producción por el orden de las 4.772,7 toneladas de almendra de cacao, gracias al trabajo constante de 3.500 familias productoras, el Huila cuenta con 114.552 hectáreas en aptitud alta, y 52.827 hectáreas con aptitud media para este cultivo.