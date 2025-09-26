Krasnov se defiende y Amaya pide calma: Tunja entre la justicia y la gobernabilidad

El alcalde mayor de Tunja, Mikhail Krasnov, emitió un comunicado dirigido a la ciudadanía tras las informaciones difundidas por la Fiscalía General de la Nación. En su mensaje, el mandatario expresó respeto por la justicia y el Estado de Derecho, señalando que acudirá a las instancias judiciales «...con la tranquilidad de quien obra de manera recta y con la frente en alto...».

Krasnov rechazó los cargos que se le imputan, pidió que se respete la presunción de inocencia y afirmó que los procesos en curso demostrarán que no ha cometido ninguna conducta indebida. Aclaró además que la medida adoptada por la justicia no restringe su libertad, por lo que seguirá cumpliendo sus funciones como alcalde y avanzando en la ejecución del Plan de Desarrollo «Conectemos Tunja con el Mundo».

Finalmente, el mandatario hizo un llamado a la calma y al respeto, exhortando a los ciudadanos a no dejarse llevar por especulaciones ni juicios anticipados. Reiteró su compromiso con la transparencia, la confianza y la unión de la ciudad, asegurando que no se detendrá en la tarea de construir una Tunja con oportunidades y desarrollo para todos.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se refirió al proceso judicial contra el alcalde Krasnov y fue enfático en aclarar que su relación con el mandatario de origen ruso ha sido exclusivamente institucional. «...Mi responsabilidad es trabajar de manera articulada con todos los alcaldes del departamento, pero las actuaciones personales y jurídicas de cada mandatario son de su absoluta competencia...», expresó el gobernador, al subrayar que respetará las decisiones de los jueces y las investigaciones de la Fiscalía.

Amaya también calificó como delicadas las revelaciones hechas en la audiencia, en las que se mencionaron presuntas reuniones y presiones relacionadas con contratos en Ecovivienda. «...Estos procesos deben esclarecerse con total transparencia y sin interferencias políticas. Boyacá necesita instituciones confiables y una ciudadanía segura de que sus gobernantes actúan con rectitud...», añadió, al tiempo que pidió respeto por la presunción de inocencia, pero también celeridad para que las autoridades competentes entreguen claridad sobre lo ocurrido.