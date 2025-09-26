Italia pide a Flotilla humanitaria entregar ayudas y no seguir ruta a Gaza

El presidente Sergio Mattarella expresó su preocupación por los riesgos para la vida de los activistas que se dirigen hacia territorio palestino. EFE/EPA/FREEDOM FLOTILLA COALITION HANDOUT / FREEDOM FLOTILLA COALITION HANDOUT ( EFE )

El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, pidió “con especial énfasis” a la flotilla que lleva ayuda a Gaza a través del Mediterráneo, que la entregue y no prosiga su viaje hacia el enclave palestino.

El mensaje, una intervención poco frecuente en el jefe del Estado italiano, lleva por título “Llamamiento a las mujeres y a los hombres de la Flotilla” y empieza con la exigencia de “evitar poner en riesgo la seguridad de cualquier persona”.

“El valor de la vida humana, que parece haber perdido todo significado en Gaza, donde se pisotea gravemente con sufrimientos inhumanos para la población, exige evitar poner en riesgo la seguridad de cualquier persona”, empieza Mattarella.

Para ello, “para salvaguardar el valor de la iniciativa emprendida” considera “necesario preservar el objetivo de hacer llegar la ayuda recabada a la población que sufre”.

“Me permito dirigir con especial énfasis un llamado a las mujeres y a los hombres de la Flotilla para que acepten la disponibilidad del Patriarcado Latino de Jerusalén —también comprometido con firmeza y valentía en su cercanía con la población de Gaza— para llevar a cabo la tarea de entregar de forma segura lo que la solidaridad ha destinado a los niños, mujeres y hombres de Gaza”, termina.

Esta flotilla, conformada por 51 barcos que zarparon desde las costas de España, Túnez, Italia y Grecia, se encuentra cerca de la isla griega de Creta con la intención de proseguir su travesía hacia la Franja de Gaza para romper el bloqueo israelí y entregar la ayuda.

El Gobierno italiano ha mediado para ofrecer a estos voluntarios la posibilidad de entregar el cargamento en Chipre al personal del Patriarcado de Jerusalén, sobre todo debido al riesgo de acercarse a aguas israelíes y tras los últimos ataques sufridos con drones.

Sin embargo la Flotilla, en la que viajan 58 italianos y cuatro parlamentarios y eurodiputados de ese país, ha rechazado esta propuesta y manifestado su intención de seguir hacia Gaza.

El Gobierno de Italia ha enviado dos naves para asistir a los barcos de la flotilla en caso de necesidad, turnándose, no de forma simultánea, y el de España ha enviado otra fragata.