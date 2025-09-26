Hay alerta en Sutatausa por posible explotación minera en sus suelos

Colombia.

En Sutatausa, Cundinamarca, la comunidad se manifestó de manera pública en contra de la explotación minera a cielo abierto para la extracción de materiales de construcción.

Los habitantes advirtieron que otorgar licencias de explotación, vulnera derechos fundamentales como el acceso al agua y la protección del medio ambiente, del patrimonio cultural y del turismo local.

Mary Carrillo, guía regional de turismo y veedora del municipio, habló sobre las afectaciones que tendría la explotación.

“Estas concesiones mineras, las están otorgando dentro de los polígonos donde hay nacederos de agua, de los acueductos que surte de agua a todo el municipio de Sutatausa”. Detalló la veedora.

Además, advirtieron que la minería afectaría la economía de las familias de la región.

La comunidad también señaló que las solicitudes de licencia ante la Agencia Nacional Minera “buscan cumplir un requisito formal sin tener en cuenta la voz de quienes serían directamente afectados”. Detalla el comunicado.

Por lo anterior, la comunidad del municipio exige que el requisito sea tomado como negativo, se rechacen las autorizaciones y se protejan los recursos naturales y el bienestar de las comunidades de Sutatausa.