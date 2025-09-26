Fuerte trancón en la vía Funza-Siberia debido a un accidente de tránsito entre un camión y una grúa
La calle 80 en Bogotá está afectada por esta novedad.
Cundinamarca
En la madrugada de este viernes 26 de septiembre se presentó un accidente de tránsito entre una grúa y un camión en la vía Funza-Siberia que colapsó la movilidad en este corredor; afectando también la calle 80 en Bogotá, una de las principales vías de ingreso y salida de la capital del país.
Este incidente se presentó exactamente frente a las canchas del sol, a la altura del peaje, ocupando los carriles de la vía.
El tráfico se encuentra paralizado. Cientos de motociclistas y ciclistas tratan de salir del monumental trancón por los costados de la calzada.