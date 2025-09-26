Bogotá

Fuerte trancón en la vía Funza-Siberia debido a un accidente de tránsito entre un camión y una grúa

La calle 80 en Bogotá está afectada por esta novedad.

Fuerte trancón en la vía Funza-Siberia debido a un accidente de tránsito entre un camión y una grúa. Foto: Suministrada.

Juliana De Los Ríos

Cundinamarca

En la madrugada de este viernes 26 de septiembre se presentó un accidente de tránsito entre una grúa y un camión en la vía Funza-Siberia que colapsó la movilidad en este corredor; afectando también la calle 80 en Bogotá, una de las principales vías de ingreso y salida de la capital del país.

Este incidente se presentó exactamente frente a las canchas del sol, a la altura del peaje, ocupando los carriles de la vía.

El tráfico se encuentra paralizado. Cientos de motociclistas y ciclistas tratan de salir del monumental trancón por los costados de la calzada.

