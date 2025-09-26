Fuerte temblor de 4.8 en Colombia HOY 25 de septiembre: epicentro y zonas cercanas

ATENCIÓN | Durante la noche de este jueves, 25 de septiembre, se registró movimiento telúrico en Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad que se encarga de monitorear y analizar las actividades sísmicas del país.

También le puede interesar: Temblor en Ecuador, HOY 25 de septiembre, magnitud 4.1: ¿Se sintió en Colombia?

Temblor HOY en Colombia

A través de su cuenta oficial de ‘X’el SGC, indicó que, aproximadamente para las 19:21 hora local, en Los Santos - Santander, Colombia se registró un movimiento sísmico de magnitud de 4.8, con una profundidad de 148 km.

Datos importantes:

Tiempo de origen: 2025-09-25 19:21 Hora local (2025-09-26 00:21 UTC)

2025-09-25 19:21 Hora local (2025-09-26 00:21 UTC) Estado: Manual

Manual Profundidad: 148 km

148 km Localización: 6.79°,-73.10°

6.79°,-73.10° Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 4 km, Jordán (Santander) a 7 km, Cepitá (Santander) a 15 km

Cabe resaltar, que SGC, indicó que, el sismo sostuvo una intensidad instrumental leve, pero, con un cálculo de aceleración fuerte.

Más detalles: Sismo de magnitud 4.8 se registró en Santander

¿Dónde se sintió el temblor HOY en Colombia?

Cabe aclarar que, en las últimas horas, se han registrado varios movimientos telúricos, tan solo en Venezuela, desde la tarde del pasado 24 de septiembre ha venido presentado temblor de magnitudes de 6.0 y 7.2.

Asimismo, en Ecuador, en horas de la tarde de este jueves, 25 de septiembre, se presentó un sismo con profundidad, de 172 km y magnitud 4.1

Por otro lado, luego del fuerte temblor que presentó en Colombia, varias personas, a través de X, ha indicado donde se sintió

Rionegro Santander

Desde Rionegro_Santander verda popas. Confirmo el temblor. — Oscap (@Ocap915) September 26, 2025

San Cristóbal, Tachira Venezuela

Un familiar en San Cristóbal, Tachira Venezuela lo sintió — Dario Espina (@dariusve) September 26, 2025

El Banco Magdalena

Se sintió en El Banco Magdalena — Juan Florez Diaz (@jd71florez1) September 26, 2025

Mantenga la calma ante un nuevo temblor

El Servicio Geológico Colombiano, sugieren ubicarse entre columnas, o zonas consideradas seguras, como lo son patios o parques.

Lo importante es que usted esté alejado de vidrios o elementos que le puedan caer encima durante el sismo, temblor o terremoto, que le puedan ocasionar un golpe o que en su momento le cause un desmayo o inmovilice alguna parte de su cuerpo.