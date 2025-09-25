Temblor en Ecuador, HOY 25 de septiembre, magnitud 4.1: ¿Se sintió en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), la entidad encargada de monitorear y analizar las actividades sísmicas de todo el territorio colombiano, registró un temblor en Ecuador de magnitud 4.1

ATENCIÓN LEA TAMBIÉN: Fuerte temblor de 4.8 en Colombia HOY 25 de septiembre: epicentro y zonas cercanas

Temblor HOY 25 de septiembre

Luego de los fuertes temblores que se han presentado en Venezuela, el Servicio Geológico Colombiano, reporto, esta vez, que exactamente a las 18:40 hora local en Ecuador se presentó un sismo con profundidad, de 172 km y magnitud 4.1

Se ha de conocer que este llegó a impactar en 10 de Agosto (Pastaza, Ecuador) a 1 km, Veracrúz (Pastaza, Ecuador) a 7 km, Fatima (Pastaza, Ecuador) a 11 km, puesto que, se estudió como un sismo de intensidad instrumental - Leve.

MÁS ACTUALIZACIÓN ABAJO

Actualización temblor HOY

Tiempo de origen: 2025-09-25 18:33 Hora local (2025-09-25 23:33 UTC) Estado: Manual Profundidad: Superficial Localización: 9.99°,-70.55°

Le puede interesar: FUERTE TEMBLOR se sintió en Colombia: detalles del epicentro y magnitud de 7.2

¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?

Los tres términos han sido referenciados de esta manera según la Real Academia Española, el terremoto se identifica como un movimiento brusco de la corteza terrestre, lo que también indica que esta relación también se le da al término Sismo, mientras que, el temblor lo resalta que es la sacudida de la corteza de manera interferida durante los años.

Sin embargo, los expertos en área indican que el terremoto es cuando un sismo ha causado víctimas y daños, y el temblor es cuando este no perjudica el bien de las personas y edificaciones.

Protocolo ante un sismo, temblor o terremoto

Distintas entidades encargadas de los actos durante un hecho de movimiento del suelo, tal como el SGC, sugieren ubicarse entre columnas, o zonas consideradas seguras, ya estas sean patios o parques.

Lo importante es que usted esté alejado de vidrios o elementos que le puedan caer encima durante el sismo, temblor o terremoto, que le puedan ocasionar un golpe que cause un desmayo o inmovilice alguna parte de su cuerpo.