🔴 EN VIVO vía Bogotá-Villavicencio: horarios de pico y placa 4x2, paso de particulares y más

Este viernes, 26 de septiembre, el concesionario Coviandina SAS anunció que hay alta congestión en la Vía Bogotá-Villavicencio por deslizamiento en el kilómetro 18+600 en Chipaque (Cundinamarca), así como por la implementación de pico y placa 4x2 para el paso por la variante con conexión a la antigua vía al Llano.

Esta medida que será monitoreada por las autoridades locales, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario, busca facilitar el paso de vehículos particulares y transporte de carga pesada en la variante con conexión a la antigua vía.

Para las cargas extradimensionadas, estos podrán circular únicamente en horario diurno, es decir únicamente de 6:00 p.m. a 6:00 a. m. Los vehículos no podrán superar una longitud total de 21 metros.

Desde Coviandina recordaron que, las ambulancias tendrán prioridad para el paso por la variante del kilómetro 18+000. Como medida adicional la Gobernación de Cundinamarca instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental para “evaluar los impactos” que ha dejado el cierre de la vía al Llano, desde el pasado 7 de septiembre.

La concesión Coviandina, será la responsable de evaluar las zonas de deslizamientos, así como realizar los análisis para las posibles acciones de estabilización junto a un monitoreo topográfico y manejo de aguas en las partes altas del lugar.

Pico y placa 4x2 vía al Llano

Estos horarios estarán vigentes hasta que las autoridades lo vean necesario y podrán modificarse en función de los resultados obtenidos. Quienes no lo hagan en el horario correspondiente deberán abstenerse de permanecer en los puntos de control para evitar congestiones.

Sentido Bogotá - Villavicencio. Habilitado durante 2 horas:

7:00 p. m. a 9:00 p. m.

1:00 a. m. a 3:00 a. m.

7:00 a. m. a 9:00 a. m.

1:00 p. m. a 3:00 p. m.

Sentido Villavicencio - Bogotá. Habilitado durante 4 horas:

9:00 p. m. a 1:00 a. m.

3:00 a. m. a 7:00 a. m.

9:00 a. m. a 1:00 p. m.

3:00 p. m. a 7:00 p. m.

Minuto a minuto vía Bogotá-Villavicencio

Para este viernes, también se adelantan cierres oreventivos en el kilómetro 0 en la localidad de Usme al sur de Bogotá.

10:40 a.m. | Novedades en la vía: Paso por la variante del K18+000 sentido Vcio/Btá hasta la 1:00 p.m. Paso bidireccional desde el peaje de Naranjal hasta Mesa Grande.

9:10 a.m. | Novedades en la vía: Paso por la variante del K18+000 sentido Vcio/Btá hasta la 1:00 p.m. Paso bidireccional desde el peaje de Naranjal hasta Mesa Grande.

7:11 a.m. | A esta hora se habilita el paso vehicular por la variante del K18+000 sentido Btá/Vcio, aproximadamente hasta las 9:00 a.m.

7:04 a.m. | En estos momentos no se puede habilitar tráfico Btá - Vcio porque conductores que se movilizan en dicho sentido, se tomaron los dos carriles impidiendo el inicio de la programación establecida.

6:22 a.m. | Variante k18+300 - k19+200, habilitada en sentido Vcio/Btá hasta las 7:00 a.m.

5:20 a.m. | Cierre preventivo k0+000 para evitar congestión al interior del túnel Boquerón. Tráfico bidireccional por túneles de la nueva calzada.