En Cúcuta hay alerta por posible desalojo en un asentamiento humano

Cúcuta.

La tensión crece en el asentamiento humano Francisco I, en la Ciudadela Juan Atalaya de Cúcuta, donde más de 400 familias viven bajo la incertidumbre de un posible desalojo.

Los rumores se desataron luego de que una funcionaria les advirtiera que debían abandonar sus viviendas, pese a que la sentencia de restitución de tierras, emitida el 26 de junio de 2025, no ordena esa medida.

Karina Galvis, presidenta de la Junta de Acción Comunal y representante legal del asentamiento, explicó que el fallo corresponde al predio conocido como Salivales y ordena la entrega de 12 hectáreas al Estado, con el fin de completar un área total de 27 hectáreas. “En ningún punto se habla de derrumbar casas ni desalojar a las familias. Lo que viene ahora es un estudio socioeconómico para determinar la vulnerabilidad de cada hogar”, precisó.

La comunidad, sin embargo, quedó intranquila tras las versiones de desalojo. “Una funcionaria llegó a decirles que si no se salían les iban a traer un carro o que les derrumbarían las casas. Eso no aparece en la sentencia, pero generó un temor enorme”, relató Galvis.

Entre los habitantes hay adultos mayores, personas enfermas, madres cabeza de hogar y familias desplazadas por la violencia en el Catatumbo y de municipios como Gramalote, quienes aseguran haber comprado los lotes de buena fe desde 2012 y construido sus viviendas con esfuerzo propio.

“Lo que pedimos es respeto por las mejoras que cada familia ha levantado con sacrificio. Aquí nadie es invasor”, señaló la líder comunal.

Los pobladores hicieron un llamado a las autoridades judiciales y territoriales para que aclaren el alcance de la sentencia y eviten que la desinformación incremente la angustia en la comunidad.

Mientras tanto, permanecen a la espera de los estudios socioeconómicos que definirán el futuro de cientos de hogares que hoy temen perderlo todo.