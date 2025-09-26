El Pulso del Fútbol, 26 de septiembre de 2025

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la sanción que la FIFA le impuso al atacante del América, Rodrigo Holgado. Steven dijo: “Desde la mañana conocimos la noticia de que Rodrigo Holgado fue suspendido por una presunta mala documentación a la hora de jugar con esa selección. Según la FIFA es una presunta falsificación”. Sobre el tema César agregó: “Sancionado está por 12 meses y tiene dos instancias de apelación. Uno se pregunta ¿Por qué el desespero de ir a jugar con Malasia? Averigüé que Malasia les paga bien a los jugadores nacionalizados”.

No olvide escuchar el audio del programa.

