Dos presuntos atracadores de buses intermunicipales en Bolívar fueron enviados a la cárcel

Por petición de la Fiscalía General de la Nación un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Jorge Isaac Barrios Toncel y a Juan Junior Mercado Barceló, quienes estarían comprometidos en varios atracos cometidos a buses interdepartamentales que transitan por carreteras de la Costa Caribe.

Entre las acciones delincuenciales en que habrían participado está la ocurrida el 7 de enero de 2024 cuando, se cree, abordaron un bus que transitaba por la vía que comunica La Guajira con Cartagena (Bolívar).

La investigación señala que cuando estaban cerca de la capital bolivarense los hombres, con armas de fuego y cortopunzantes habrían intimidado al conductor del automotor y a los pasajeros para que les entregaran sus pertenencias. El monto de lo hurtado rondó los cinco millones de pesos.

Labores investigativas, entre las que se encuentran pruebas testimoniales, reconocimientos fotográficos y análisis de datos, permitieron identificar a los hoy implicados.

Los procesados fueron capturados el pasado 17 de septiembre en los barrios La Unión y Santo Domingo en Barranquilla (Atlántico), en cumplimiento de una orden judicial.

Ninguno aceptó su responsabilidad frente al delito de hurto calificado agravado imputado por un fiscal local de Cartagena (Bolívar).