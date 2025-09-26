Disidencias niegan responsabilidad en muertes de Convención

Cúcuta

En un video presuntos integrantes de las disidencias armadas negaron su participación en un ataque armado que le costó la vida a dos transportadores de hidrocarburos en la región del Catatumbo y dejaron otro mal herido.

En videos que circularon en la zona, se observa a hombres armados con prendas de uso militar, quienes se identificaron como integrantes de la estructura bajo el mando de alias Richard Suárez.

Interceptaron un vehículo en el que se movilizaban las víctimas y que transportaba combustible presuntamente hurtado del oleoducto que cruza por el departamento del Cesar.

Las imágenes muestran cómo los obligaron a tenderse boca abajo con las manos amarradas, mientras lanzaban un mensaje de advertencia en el que aseguraban que no permitirían el transporte ilegal de hidrocarburos y que quienes no pagaran las rentas criminales serían asesinados. Pese a las súplicas, los tres hombres fueron ejecutados a sangre fría y todo quedó grabado en video.

Posterior al crimen, los armados incineraron el vehículo en el que se desplazaban las víctimas.

Horas más tarde el grupo armado mediante otro video manifiesta “lamentamos estos hechos que el ELN hoy esta haciendo, estas actuaciones paramilitares, de asesinar la gente de esa manera con el único propósito de desprestigiarnos, donde nos mencionan para hacerle creer al pueblo que somos las farc”.