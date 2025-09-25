“Las construcciones en Cúcuta tienen muchas deficiencias en protección sísmica”: Geólogo

Cúcuta

Luego de la actividad sísmica que se ha presentado durante las últimas horas en Venezuela, autoridades y organismos de socorro se encuentran en constante monitoreo, verificando posibles afectaciones que se puedan presentar en Cúcuta y su Área Metropolitana.

“Entre ayer y hoy en la madrugada se han sentido en esta región del país, varios sismos que fueron superficiales, con una magnitud media” indicó el geólogo Fabio Ramos.

Resaltó que Colombia es un país con “alta actividad sísmica, pero más hacia el occidente, allá las placas son distintas, son duras, oceánicas, que chocan contra otra continental. Sin embargo, las fallas que se han movido en las últimas horas fueron en el centro del continente. Es decir, placa continental con placa continental. Estas fallas no son tan inclinadas y por eso los movimientos son más superficiales” explicó.

¿Qué implicaciones puede traer esta actividad sísmica para la región?

“Cúcuta está en una amenaza alta sísmica, con terrenos sedimentarios, donde las ondas se ven incrementadas. Recordemos que Cúcuta ya sufrió un terremoto de gran magnitud, donde toda la ciudad se destruyó”, añadió Ramos.

Argumentó que estos movimientos se dan por el hundimiento de placas o desplazamientos horizontales o incluso movimientos en ambas direcciones, que al liberarse, genera el movimiento de la tierra.

¿Qué tan preparada está Cúcuta para un evento de gran magnitud?

“Realmente aquí, las construcciones tienen muchas deficiencias en cuando a protección sísmica. Estructuralmente no estamos preparados, porque muchas veces encontramos deficiencias en edificaciones, porque estas no son las adecuadas, no tienen la profundidad que deberían tener, son estructuras normales, no son antisísmicas”, advirtió el profesional.

De momento, en la capital nortesantandereana no se han registrado daños estructurales, mientras que organismos de socorro reportan en Ocaña afectaciones en dos casas y un colegio.