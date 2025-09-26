Descubra los destinos favoritos en Caldas para visitar en moto

Manizales

Lo que hasta hace pocos años era visto en muchas partes como un medio de transporte utilitario para ir al trabajo o hacer diligencias, hoy se ha visto transformado y está convirtiéndose en la excusa perfecta para recorrer vías, conocer municipios y hacer amigos con la misma pasión por las motos y el turismo.

Ricardo Gómez de la Roche, periodista y un entusiasta de las motocicletas o “motero” como se le denomina en el argot de estos grupos, ha señalado que Caldas se está consolidando como un destino muy atractivo para los motociclistas.

Cada vez más grupos de viajeros en moto eligen este departamento por sus municipios patrimoniales, la oferta de turismo extremo, su topografía que se convierte en un reto entre trochas, laderas, ríos y paisajes, especialmente, el Parque Nacional Natural de los Nevados, con su clima extremo que se ha convertido en el destino predilecto entre los viajeros.

“Se ha vuelto una comunidad, se ha vuelto una pasión. Sobre todo los que rodamos por temas de turismo, de amiguismo, de clubes, de pasarla bien, de hacerlo responsablemente y hacerlos en equipo y conocer,todas las bondades de este país alrededor de una motocicleta”.

Lugares preferidos para visitar en moto en Caldas

El Parque Nacional Natural de los Nevados : uno de los lugares más frecuentados principalmente desde la recuperación de su vía principal entre la vía Manizales - Murillo

: uno de los lugares más frecuentados principalmente desde la recuperación de su vía principal entre la vía Manizales - Murillo Salamina: destino de turismo patrimonial

destino de turismo patrimonial San Félix : el corregimiento de San Félix, ubicado a 25 kilómetros del municipio de Salamina es atractivo para los moteros por el Valle de la Samaria, ubicado a 7 kilómetros del corregimiento a través de una vía destapada, donde destacan los bosques nativos de palma de cera.

: el corregimiento de San Félix, ubicado a 25 kilómetros del municipio de Salamina es atractivo para los moteros por el Valle de la Samaria, ubicado a 7 kilómetros del corregimiento a través de una vía destapada, donde destacan los bosques nativos de palma de cera. Aguadas: cuna del Festival Nacional del Pasillo, de turismo de naturaleza y cultural

“Todos esos lugares son muy atractivos para el motero, sobre todo por la gastronomía, por los hoteles y los paisajes, fundamental para los que disfrutan de rodar en sus motos. El paisaje para el motero es absolutamente fundamental”, destacó el periodista e influenciador en temas de motos, Ricardo Gómez de la Roche

Las motos en Caldas empiezan a comprarse por pasión

En Colombia, el registro de motos nuevas creció fuertemente, en junio de 2025 se matricularon más de 81.000 motocicletas nuevas, lo que representó un crecimiento del 42 % frente a junio de 2024, en agosto de 2025 fueron cerca de 94.984 motos nuevas registradas, un alza del 28,78 % sobre el mismo mes del año anterior.

“El mundo de las motos viene creciendo muchísimo, pero ya pasa de ser una moto utilitaria a ser una moto más de estilo de vida. Eso lo demuestra también el crecimiento del segmento medio. Digamos que las motos de más de 250 cm³ a 750 cm³ viene duplicando su crecimiento”, destacó Paulo Restrepo, líder de marketing de una marca de motos que en los últimos meses ha venido presentando un gran crecimiento y presencia en el eje cafetero.

Motos del segmento medio ideales para rodar en el eje cafetero

El segmento de las motos de segmento medio entre 250 cm³ a 700 cm³, son las que más están ganando mercado.

“Muchas marcas del segmento medio le apuestan cada vez más a las motos de esa mediana cilindrada, sobre todo sobre los 450 cm³ a los 650 cm³ adicional porque tiene un componente de tecnología que que sumado a las motos que antes conocíamos como militar normalmente, pues le suma mucho más a la experiencia. Bueno, lo primero es entender la dinámica de ejecución de la moto”, indicó el líder de marketing de una de las marcas de motos que recientemente abrió una tienda de mayor tamaño en Manizales por la alta demanda de este segmento de motocicletas usadas para realizar viajes que combinan lo urbano con el turismo en diferentes terrenos como los de la topografía caldense.

“Tenemos motocicletas que son doble propósito, que su función principal obviamente es moverse en la ciudad, pero también te permite y te invita a viajar, que es una de las cosas que disfrutamos mucho y adicional meterla a la trocha, que es un éxito en Colombia justamente porque le brinda a los usuarios esa versatilidad que buscan de un estilo de vida chévere, de paseos de fin de semana e irse a escapadas ya incluso por por la trocha”.

¿Cómo se traduce esto en Caldas?

Aunque no se encuentran datos públicos específicos recientes sobre ventas de motos de alto o mediano cilindraje solo para Caldas, varios hechos apuntan a que la región está convirtiéndose en un lugar propicio para disfrutar a bordo de una moto.