Cúcuta será sede del Tercer Encuentro Turístico y Hotelero del Oriente Colombiano

Cúcuta.

Cúcuta se prepara para recibir el Tercer Encuentro Turístico y Hotelero del Oriente Colombiano, un espacio que busca consolidar al gremio de la hotelería y el turismo en la región, mediante jornadas de capacitación, actualización y relacionamiento.

El evento, organizado por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), se llevará a cabo los días 1 y 2 de octubre en el Hotel Casino Internacional y contará con la participación de expertos de talla nacional e internacional.

Hugo Santos, presidente de Cotelco capítulo Norte de Santander, explicó que esta tercera edición se ha convertido en un escenario clave para el fortalecimiento del sector.

“No es solo un encuentro hotelero, es un espacio para capacitar, formar y crecer en el turismo que tanto buscamos para la región. Tendremos ponentes de Microsoft para Latinoamérica y expertos de Francia en temas de big data, gestión de marca, marketing digital y producción de proyectos”, señaló.

La expectativa es alta, pues además de hoteleros de Norte de Santander, se espera la participación de agencias de viajes, aerolíneas, representantes de aeropuertos y empresarios del turismo provenientes de Venezuela, lo que amplía el alcance internacional del encuentro.

En cuanto al panorama hotelero de la ciudad, Santos reconoció que los últimos meses han sido desafiantes, aunque destacó que algunos establecimientos han lanzado promociones especiales y una nueva oferta gastronómica para atraer al público local.

“Estamos trabajando con tarifas de descuento y propuestas culinarias renovadas para que los cucuteños disfruten la experiencia hotelera de la ciudad”, dijo.

El dirigente subrayó que el encuentro no solo busca impulsar la competitividad del sector, sino también posicionar a Cúcuta y al oriente colombiano como una región con potencial turístico que debe ser aprovechado y fortalecido.