Cuarenta barrios estarán sin luz en Pasto este domingo: Estos son los horarios y sectores

Pasto - Nariño

La electrificadora CEDENAR anunció que el próximo domingo 28 de septiembre se llevará a cabo una suspensión programada del servicio de energía en Pasto, con el fin de adelantar actividades de mantenimiento en la subestación Jamondino.

Las labores consisten en el reemplazo del interruptor de potencia del banco de transformadores de 26.25 MVA, con el que se busca optimizar las condiciones operativas y garantizar un servicio más confiable para los usuarios.

De acuerdo con el comunicado, el corte de energía se realizará entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde y afectará los circuitos 41JA16, 41JA17, 41JA18 y 41JA19, que comprenden alrededor de 40 barrios de los sectores orientales de la capital nariñense.

En el circuito 41JA16 estarán sin servicio los barrios: La Esperanza, Simón Bolívar, Bella Vista, Transmisores Caracol y Voz del Galeras, Villanueva, Nuevo Horizonte, La Libertad, Fray Ezequiel Moreno, El Carmen, Cárcel Judicial, Corazón de Jesús, Cementerio, Santa Matilde, Marquetalia, Floresta, Camilo Torres y San Albano.

En el circuito 41JA17, el corte cobijará: Monserrate, Gualcalá, Centro Comercial Único, Villa Adriana María, Santa Mónica, Transmisores de Colmundo Radio, Villa Recreo, La Florida, El Ejido, Villa Flor I, Mercedario, Nuevo Horizonte, Nuevo Sol, Nueva Aranda, La Carolina, Conjunto Residencial Oasis del Este, Los Sauces, Balcones del Este Pucalpa I-III, SENA, Guamuez, Sindagua, Corponariño y Único.

El circuito 41JA18 comprende: Santa Mónica, Los Pinos, Santa Bárbara, Villa Flor, Caicedonia, Antonio Galán, Antonio Nariño, Brisas del Oriente, Cánchala, Mocondino y Dolores, mientras que el 41JA19 comprende La Estrella, Popular, Rosal de Oriente, Buesaquillo Bajo, Centro y Alto, Pejendino Reyes, Colegio Libertad, Dolores Alto, La Laguna, Cujacal, Aguapamba, Santo Ángel y Pinar del Río.