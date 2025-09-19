En Nariño 32 municipios están sin combustible tras resolución del Gobierno Nacional

Ipiales - Nariño

Hay alerta en 32 municipios pertenecientes a las zonas 1, 2 y 3 de Nariño, donde las largas filas en estaciones de servicio y la compra irregular de gasolina ecuatoriana han generado una crisis que preocupa a autoridades locales, distribuidores y transportadores.

El desabastecimiento se registró tras la aplicación de la Resolución 1853 de 2024, que ordena que el suministro de diésel y gasolina para esta zona de Nariño se haga desde la planta de Tumaco, sin embargo esta decisión ha evidenciado fallas logísticas y demoras en el cargue de vehículos cisterna según los distribuidores.

¿Qué pasa en la planta de Tumaco?

Desde Petrodecol, empresa mayorista con planta en Tumaco, emitió un comunicado asegurando que hay garantías de abastecimiento en la planta, sin embargo advierte que muchos de los minoristas no han firmado contratos de distribución.

La compañía aseguró tener la capacidad para despachar hasta 7,9 millones de galones mensuales, cifra que supera la demanda de la región. La empresa desmintió los rumores de crisis y afirmó que el proceso de reorganización en el que está inmersa busca fortalecer su operación, bajo supervisión de la Superintendencia de Sociedades.

¿Por qué no hay gasolina en las estaciones de servicio del sur de Nariño?

Desde el gremio de distribuidores minoristas la preocupación es evidente. Diego Escobar, director ejecutivo de Adiconar, advirtió que “ya llevamos aproximadamente 15 días sin que haya un abastecimiento confiable requerido para que se abastezcan más de 31 municipios del departamento de Nariño. Ha sido muy intermitente y estamos encontrando ya varios municipios con dificultad en el abastecimiento de combustible”. Según el gremio, las estaciones de servicio de varias marcas no tienen acceso a la planta de Tumaco, lo que ha provocado cierre de surtidores y agudización del contrabando en la zona costera y la exprovincia de Obando.

Los alcaldes de los municipios afectados planean dirigir un derecho de petición al Gobierno nacional exigiendo garantizar el abastecimiento

“llegó un buque a Tumaco para hacer carga de combustible, pero este buque podrá abastecer durante 8 o 10 días la zona y luego volveremos a tener la misma dificultad. Estamos solicitando que mientras no se defina con claridad el tema logístico en Tumaco, se nos permita hacer abastecimiento desde otras plantas como Yumbo o Chachagüí”. Señaló Amílcar Pantoja, alcalde de Ipiales.

El mandatario alertó que en Ipiales las filas en estaciones de servicio son similares a las registradas durante los bloqueos de años anteriores y que el precio del combustible ecuatoriano ha llegado a venderse hasta en 30 mil pesos por galón, a esta situación se suma el bloqueo de vías en Ecuador, que amenaza con cortar el suministro informal proveniente de ese país.

Los alcaldes de la zona se reunirán en las próximas horas para plantear al Gobierno Nacional la declaratoria de urgencia manifiesta que les permita abastecerse de otras plantas mientras se resuelve el problema en Tumaco.