Valdivia: un exgerente del hospital es investigado por demoras en el tanqueo de una ambulancia

Valdivia- Antioquia

La Procuraduría informó que le formuló pliego de cargos a un exgerente del hospital de Valdivia, Antioquia, por presuntos hechos de negligencia el pasado mes de diciembre de 2020 en la citada población.

Según el ente de control, Andrés Felipe Delgado Brand, quien para la fecha de los hechos denunciados era el gerente de la ESE Hospital San Juan de Dios, y la investigación de la Procuraduría Provincial de Yarumal se inició por la queja instaurada por el hijo de una paciente que fue ingresada de urgencias al centro hospitalario, pero tenía que ser remitida a Medellín por la gravedad de su estado, pero debido a que la ambulancia no tenía combustible, retrasó la acción urgente lo que habría puesto en riesgo la integridad de la mujer.

“El ente de control verificó que el entonces gerente presuntamente no había autorizado el tanqueo de la ambulancia porque no aparecía un recibo del consecutivo de la anterior tranqueada, requisito impartido días antes por él mismo para realizar un nuevo suministro de combustible”.

La conducta del exfuncionario fue catalogada por el Ministerio Público como una falta grave cometida a título de culpa grave.