Consejo de Estado confirma nulidad del nombramiento de Andrés Hernández en consulado de México

JUSTICIA

El Consejo de Estado confirmó, en segunda instancia, la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló del nombramiento provisional de Andrés Camilo Hernández Ramírez como consejero de relaciones exteriores en Ciudad de México, México.

Dicho nombramiento se había hecho el 02 de agosto de 2024, luego de que otro nombramiento que ya había sido anulado el 01 de febrero de 2023.

La corporación determinó que, al momento del nombramiento de Hernández Ramírez, había funcionarios de carrera con la experiencia y los requisitos necesarios para ocupar el cargo.

En ese sentido, la normativa establece que, en estos casos, se debe priorizar a los diplomáticos de carrera para garantizar la estabilidad y profesionalización del servicio exterior colombiano.

Asimismo, le hizo un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores para que cumpla con los nombramientos en carrera.

“TERCERO: EXHORTAR al Ministerio de Relaciones Exteriores a promover la realización de concursos de mérito para ocupar las plazas vacantes y así proteger la carrera diplomática y consular”, indica la providencia.

Gobierno abre proceso disciplinario a Hernández tras denuncias en México

El pasado 31 de octubre de 2024, la cancillería inició un proceso disciplinario contra Andrés Camilo Hernández, en ese tiempo cónsul de Colombia en México, luego de que se hicieran públicas múltiples denuncias que cuestionan su conducta en el cargo.

La entidad requirió al Funcionario para que de las explicaciones correspondientes por las denuncias y presuntas faltas que se hayan cometido en las situaciones en las que se ha visto involucrado, además, se solicitó al cónsul reintegro de los recursos destinados a la contratación de un especialista en derechos humanos, debido a que dicha contratación se realizó sin la autorización previa de la Entidad.

Según una investigación de El País de América, una de las denuncias proviene de Sonia Cuesta, quien fue colaboradora de Hernández en el consulado y asegura que el cónsul le debe una suma que asciende a 19,000 dólares sus ahorros de toda la vida.

Según Cuesta transfirió el dinero al funcionario porque él se ofreció a ayudarla, pero Hernández no le habría devuelto la totalidad del dinero a pesar de sus reiteradas solicitudes.

El cónsul también enfrenta deudas con la Cancillería colombiana y otras entidades en México. De acuerdo con la investigación, existe un “paz y salvo” sin firma por 12,700 dólares que Hernández utilizó sin autorización para contratar a un profesional de derechos humanos.

Además, tiene al parecer deudas con arrendadores y proveedores de servicios en México y denuncias de asociaciones colombianas en el país que le exigen pagos pendientes.