Con 65 títulos entre cortos y largometrajes trascurre el Festival Villa del Cine

Se realiza en la población boyacense de Villa de Leyva la versión 11 del Festival Villa del Cine, siendo un encuentro cultural y cinematográfico, donde en locaciones como la Galería Perez Rojas, el Auditorio Salón de los Guardias y otros espacios culturales, se exhiben decenas de títulos nacionales e internacionales.

Estrenando una nueva categoría en el 2025, el festival proyectará en competencia un lineup compuesto por 65 filmes entre cortos y largometrajes, 5 obras por cada una de sus 13 categorías de la Selección Oficial, las cuales buscarán llevarse una estatuilla del emblemático Tunjo, creado por los maestros orfebres de Ráquira. Adicional, otros 17 títulos harán parte de la programación paralela en franjas no competitivas, las cuales buscan abrir nuevas miradas y públicos.

En 2025 Cuba es el país invitado y estará representado por el director Mitshel Lobaina, el productor Reymel Delgado y la vicepresidenta del ICAIC Yanín Martinez. La cuota colombiana estará representada por directores, productores, panelistas y jurados como Mauricio Vidal, Tatiana Jauregui, Linda Marín, Natalia Morales, Jorge Mario Vera, Ronald Torres, Alexandra Falla, Miguel Vásquez, y Fabian Esteban, entre otros.

Como parte de la programación, los asistentes podrán disfrutar de un espacio en alianza con el Festival Eureka, en donde se exhibirá una muestra especial curada con obras resultantes de las mejores ediciones del festival, también varias presentaciones de la Fundación Patrimonio Fílmico entre las que resaltan obras restauradas de Elpidio Valdez y obras de teatro.

Los visitantes, lugareños, guionistas, productores, cineastas y directores, entre otros, participan de talleres como Claquetazo-Una historia, diversas miradas, El Club de Pitch impartido por Boyacá Audiovisual Lab y BigMami, Taller de Locaciones: El paisaje cinematográfico y la mirada situada, Masterclass y Cine Concierto: Música y Cine, y muchas más actividades de dirección, producción y escritura, todo totalmente gratis. Más Información y la lista completa de las cintas participantes en villadelcine.com y @festivalvilladelcine.