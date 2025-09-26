Capitán y tripulante sorprendidos arrojando basura y orinando en bahía de Cartagena: hubo sanciones

Desde la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo, señalaron que no tolerarán ningún acto que atente contra las buenas prácticas, ni contra la imagen y sostenibilidad del distrito.

En las últimas horas, un capitán y un tripulante turística fueron sorprendidos arrojando basura a la bahía y orinando desde la embarcación, acciones que constituyen una falta grave contra el entorno, la convivencia ciudadana y el turismo responsable.

De inmediato la Secretaría de Turismo, en articulación con la Dirección General Marítima (DIMAR), a través de la Capitanía de Puerto de Cartagena, Policía Nacional y Policía de Turismo; realizó una reunión con el capitán y la tripulación de la motonave Gaviota VII con matrícula CP-05-3056-B y empresa de transporte marítimo Yates Alejandro León S.A.S., donde se encuentra afiliada y/o vinculada la nave.

La Policía de Turismo impuso un comparendo a los infractores, mientras que la DIMAR verificó la situación ocurrida e iniciará las actuaciones administrativas sancionatorias correspondientes en el marco de sus competencias.

“Estos actos son inaceptables y no representan el turismo que queremos para Cartagena. Estamos trabajando de manera articulada con las autoridades para garantizar que se cumplan las normas y que cada operador turístico actúe con respeto hacia la ciudad, nuestros visitantes y el medio ambiente. Cartagena se respeta y la cuidamos entre todos”, señaló el jefe de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Turismo, Albeiro Morales.

La Administración Distrital continuará reforzando los controles en playas, embarcaciones y espacios turísticos, en articulación con la Policía Nacional, Policía de Turismo DIMAR y demás autoridades competentes, con el objetivo de garantizar un turismo seguro, sostenible y de calidad.

Desde la Secretaría de Turismo hacemos un llamado a todos los prestadores de servicios turísticos a cumplir las normativas y a brindar experiencias de calidad que fortalezcan la reputación de Cartagena como el mejor destino turístico del país.