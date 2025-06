La mesa de paz urbana negó cualquier amenaza contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez

Medellín

Luego de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunciara haber sido víctima de amenazas por parte de cabecillas de estructuras criminales que participaron en el evento de Paz Urbana, liderado por el presidente Gustavo Petro en la ciudad; voceros de la mesa negaron cualquier intención de atentar contra él y acusaron al mandatario de usar el proceso con fines políticos.

El alcalde había denunciado posterior al evento, que recibía la manera en la que se llevó a cabo, como una amenaza directa: “Mi mensaje es muy claro: Petro nos puso la lápida. Petro sacó de la cárcel a los peores criminales de la historia reciente de la ciudad.Muchos que fueron capturados en mi primera administración, a quienes seguimos combatiendo, para subirlos en una tarima a demostrar de qué lado está. Él no sólo estaba al lado de ellos, él está del lado de ellos, no de la gente. Él está al lado de los victimarios, no de las víctimas. Esto es una amenaza directa, así lo recibo”

Freyner Alfonso Ramírez, alias Pesebre, fue enfático en que no hay ninguna amenaza contra el alcalde, ni en el discurso, ni en otros momentos, pues su intención estaría en construir paz en la ciudad.

“Hay que decir que, contra el alcalde, no hay una amenaza de parte de nosotros. No lo hemos pensado, no lo hemos hablado, aquí sólo se hablan cosas buenas. Antes nosotros lo hemos invitado, que dejemos los egos a un lado y que hagamos algo por la paz de esta ciudad”, expresó el líder de Los Pesebreros.

Supuestos nexos de Fico con La Oficina

José Leonardo Muñoz, alias Douglas, no solo negó las amenazas, sino que acusó al alcalde de instrumentalizar el proceso de paz con fines personales y políticos.

El cabecilla de La Terraza y La Oficina, cuestionó la actitud del alcalde revelando que durante su anterior administración, habrían trabajado conjuntamente por la seguridad e incluso, lo habría ayudado a ocupar su cargo.

“Pero no se sentía amenazado antes, cuando nos sentábamos juntos en reuniones para que les ayudáramos a conseguir votos y para que les ayudáramos a llegar al poder. En ese momento no se sentía amenazado, éramos los mejores amigos. Ahí sí yo era un bacán, yo era un líder. Y ahora, otra vez soy el peor bandido de Medellín”, señaló alias Douglas.

El cabecilla aseguró que lo respaldó durante el período 2016-2019 y a cambio de bajar la operatividad, contra las bandas delincuenciales, entregarían resultados bajando delitos y apoyando supuestas capturas. Según la denuncia, la relación se habría roto con el caso de su exsecretario de Seguridad, Gustavo Villegas, capturado por vínculos con esa estructura criminal.

“Eso es mentira. No capturó a nadie. Todo eso fuimos nosotros que le ayudamos. Nosotros fuimos los que le ayudamos para que él saliera a ponerse el pecho, para que quedara como el súper alcalde”, agregó.

El mandatario local ha insistido en su lucha contra el crimen y las repercusiones que ha tenido por su operatividad en la ciudad. Una muestra de ello, es la denuncia que realizó antes del evento del presidente Petro en Medellín, cuando señaló que su vida corría peligro por la captura de alias Yordi, hijo de alias Douglas.

El cabecilla calificó el pronunciamiento del alcalde como una mentira: “Es un mitómano, esa es la palabra para él. Porque esto no es nuevo. Lleva tiempo el intentando legalizarnos, pero como no pudo, pues se está metiendo con mi familia. Eso es todo. Pero el hombre se mantiene con esos delitos de persecución de que lo van a matar y que está todo el mundo encima. Por eso aquí nadie lo ha dicho”.

Gutiérrez incluso afirmó que desde el Gobierno Nacional y la mesa de paz urbana, se habrían dado órdenes para impedir la captura, algo que la senadora y coordinadora Isabel Zuleta calificó como “gravísimo” y que, de ser cierto, exige pruebas y denuncia inmediata.

“Porque si no me denuncia, soy yo la que lo voy a denunciar, necesito que lo haga y que demuestre cómo presuntamente yo incidí o alguien de la delegación incidió supuestamente en la policía, que nos diga el nombre del policía, que nos diga cuándo, cómo fue esa presunta incidencia, porque nosotros no hacemos eso”, señaló la senadora.

La Mesa de Paz Urbana pidió que en lugar de atacar y dividir, esperan que tanto el alcalde Federico Gutiérrez como el gobernador Andrés Julián Rendón, se unan al proceso en búsqueda de garantizar la paz en el Valle de Aburrá, para que se pueda avanzar, pues insisten en que sus ataques constantes, lo mantiene estancado.