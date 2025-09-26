Alcaldía de Cartagena radicó ante Minculturas el PEMP del Centro Histórico: detalles de la propuesta

Cartagena

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación Distrital, radicó ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico y su zona de influencia, para su revisión y observaciones.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este instrumento busca planificar, conservar, gestionar y garantizar la sostenibilidad de los Bienes de Interés Cultural (BIC), protegiendo no solo murallas, plazas y edificaciones, sino también los bienes y recursos naturales, las tradiciones, expresiones y la vida de barrio que le dan identidad al Centro Histórico y a su área de influencia, que incluye sectores como Manga, Chambacú, El Cabrero y Pie de la Popa.

Al respecto, el secretario de Planeación, Camilo Rey Sabogal, explicó que esta propuesta se construyó con la ciudadanía. Se realizaron mesas de diálogo con residentes del Centro, San Diego y Getsemaní, así como con gremios y actores clave, recopilando más de 2.000 aportes.

“Revisamos lo trabajado durante durante los últimos años y definimos los aspectos a corregir, cambiar, mantener y mejorar. El resultado es un documento robusto, fruto de una rigurosa revisión técnica, de la amplia participación ciudadana y de la articulación con dependencias del Distrito con incidencia en el área de aplicación del PEMP. De esta manera, la propuesta responde a las necesidades y oportunidades actuales del Centro Histórico y su zona de influencia y se enmarca en una visión de patrimonio integral como eje rector”, sostuvo Rey Sabogal.

El secretario de Planeación destacó que la propuesta fue presentada ante el Consejo Territorial de Planeación (CTP), máxima instancia de participación ciudadana en temas de planeación, así como en mesas técnicas con el Ministerio de las Culturas, permitiendo enriquecer el instrumento con sus aportes y sugerencias.

Detalles de la propuesta radicada

Uno de los principales aspectos del PEMP radicado es su articulación con el Plan Especial de Salvaguardia (PES) de la “Vida de Barrio” de Getsemaní, aprobado recientemente por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, lo que permitió su inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

“El PEMP del Centro Histórico fortalece muchas de las medidas contenidas en el PES, que buscan garantizar que Getsemaní siga siendo un barrio habitado por su gente. En el documento radicado incluimos incentivos para la habitabilidad, como tarifas diferenciadas en los servicios públicos y beneficios tributarios para residentes, además de varios programas orientados a preservar la función residencial del barrio”, detalló el secretario de Planeación, Camilo Rey.

La propuesta, que se puede consultar en la página https://pemp.cartagena.gov.co/, también contiene:

• Tres programas y 14 proyectos que se implementarán una vez entre en vigencia el PEMP, con una proyección de ejecución a 12 años.

• Proyectos prioritarios incorporados como metas del Plan de Desarrollo: Cartagena, ciudad de derechos, entre ellos: cartillas de tipologías arquitectónicas del Centro Histórico, estudios de capacidad de carga del espacio público y cartilla de espacio público patrimonial.

• Articulación con proyectos estratégicos de la administración distrital, como el Gran Malecón del Mar, Nuevo Chambacú, recuperación del Parque Apolo, Distrito Creativo y el proyecto de peatonalización del Centro Histórico.

• Inventario de predios con afectación por determinantes ambientales, como rondas hídricas y manglares.

• Actualización de los listados de Bienes de Interés Cultural (BIC) nacionales y distritales.

• Incorporación del barrio La Matuna dentro del área afectada, ampliando así la visión del patrimonio en la ciudad e integrando la arquitectura del período moderno.

• Valoración predial a partir del análisis de cada uno de los inmuebles del Centro y su zona de influencia, identificando valores históricos, estéticos y simbólicos para asignar de manera adecuada los niveles de intervención.

Lo que sigue

Tras la radicación, el Ministerio de las Culturas dispondrá de un periodo para su revisión. Mientras tanto, la Secretaría de Planeación continuará afinando aspectos específicos, como la incorporación de la información proveniente de la actualización catastral entregada este año por el gestor catastral AMB Barranquilla.

De igual forma, se abrirá una fase de participación ciudadana, en la que se presentará la propuesta con la comunidad y los actores vinculados al Centro Histórico, garantizando transparencia y corresponsabilidad.

Finalmente, una vez el Ministerio de las Culturas emita su pronunciamiento y se atiendan las observaciones correspondientes, el documento será sometido a consideración del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural para su aprobación.

Es de resaltar que con la radicación del PEMP Centro Histórico, la Secretaría de Planeación da cumplimiento al programa de Instrumentos de Planificación Territorial del Plan de Desarrollo.