Unisimón celebra Semana por la Paz en medio de la coyuntura de violencia en Norte de Santander

Norte de Santander.

La Universidad Simón Bolívar de Cúcuta adelanta hasta este viernes la Semana por la Paz, una programación académica y cultural que busca abrir espacios de diálogo en medio de la compleja situación de violencia que atraviesa Norte de Santander.

Andrés Torres, director del programa de Psicología, explicó que esta iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Paz y responde a la responsabilidad social de la institución en un territorio históricamente golpeado por el conflicto armado y la crisis fronteriza.

“Como universidad queremos generar acciones que inviten a la convivencia y a formar estudiantes que sean agentes de cambio y constructores de paz”, señaló.

La agenda de hoy incluye un encuentro con los candidatos a los Consejos Municipales de Juventud, con el fin de resaltar la participación política de los jóvenes como actores claves en la construcción de ciudadanía y paz.

Además, se llevará a cabo un conversatorio sobre justicia restaurativa con enfoque psicosocial y mirada desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el auditorio Carlos Correa.

Torres subrayó que las jornadas están abiertas a toda la comunidad y no se limitan únicamente al ámbito universitario.

“Queremos que cualquier persona interesada pueda sumarse a estas acciones de construcción de paz”, afirmó.

Al cierre de la semana, el mensaje central será sembrar memoria, reconocer a las víctimas y construir caminos de reconciliación.

“Cada ciudadano tiene un papel clave en la transformación social, desde los pequeños actos cotidianos hasta los procesos académicos y profesionales. Solo así podremos avanzar hacia una región más justa y en armonía”, concluyó Torres.