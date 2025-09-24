En qué ciudades de Colombia están los mejores hospitales y clínicas: Ranking analizó

Muchos hospitales y clínicas en Colombia se caracterizan por la atención que brindan a sus pacientes y por el personal médico que está en sus instalaciones. Si bien el sistema de salud a nivel nacional actualmente pasa por diferentes dificultades por cuenta de la falta de recursos, estos lugares buscan prestar un servicio adecuado que permita preservar el bienestar de las personas.

Según cifras de la Academia Nacional de Medicina, hasta el año 2021 habían alrededor de 1.800 hospitales en Colombia. Cada uno de ellos cuenta con servicios de primer, segundo y tercer nivel (dependiendo de la complejidad del tratamiento). Además, no solamente cuentan con servicios de medicina general, sino también de otras especialidades como cardiología, oncología o pediatría.

Estos factores fueron tomados en cuenta con la agencia Intellat, quien entregó una nueva versión de su ranking de los mejores hospitales y clínicas en Latinoamérica. En él, aparece uno de Colombia que ocupa el tercer lugar. Mientras que otros seis hacen parte del top-20.

¿Cuál es el mejor hospital de Colombia, según el ranking?

De acuerdo a este listado, el mejor hospital de Colombia es la Fundación Santa Fe de Bogotá, la cual fue calificada con unos 78,75 puntos para clasificar en el tercer lugar, solamente superado por el Hospital Israelita Einstein y por el Hospital Sirio-Libanés, ambos ubicados en la ciudad brasileña de Sao Paulo.

“Ser líderes en la región reafirma nuestra misión de brindar atención con estándares internacionales y de seguir construyendo un modelo de Salud Sostenible para el país y la región“, señaló la institución.

El siguiente en el ranking es la Fundación Valle de Lili, en Cali, la cual clasificó en el quinto puesto con una puntuación de 75,95 unidades, quedando por debajo del Hospital Italiano en Buenos Aires (Argentina). Entretanto, la Fundación Cardioinfantil (Bogotá) y la Clínica Imbanaco (Cali) lograron entrar en la séptima y novena casilla, respectivamente.

¿Qué otros hospitales colombianos hacen parte del ranking?

Además de los hospitales anteriormente mencionados, otros de Colombia que lograron clasificar entre los 50 mejores del ranking publicado por Intellat son los siguientes:

Hospital Pablo Tobón Uribe (Medellín): puesto 14 con 67,08 puntos.

(Medellín): puesto 14 con 67,08 puntos. Hospital San Vicente Fundación (Medellín): puesto 19 con 60,33 puntos.

(Medellín): puesto 19 con 60,33 puntos. Clínica Reina Sofía (Bogotá): puesto 20 con 56,81 puntos.

(Bogotá): puesto 20 con 56,81 puntos. Hospital Universitario Méderi (Bogotá): puesto 21 con 56,71 puntos.

(Bogotá): puesto 21 con 56,71 puntos. Clínica de las Américas (Medellín): puesto 24 con 56,33 puntos.

(Medellín): puesto 24 con 56,33 puntos. Clínica Somer (Rionegro): puesto 26 con 55,64 puntos.

(Rionegro): puesto 26 con 55,64 puntos. Hospital Pediátrico de la Misericordia - HOMI (Bogotá): puesto 27 con 54,13 puntos.

(Bogotá): puesto 27 con 54,13 puntos. Hospital Infantil Los Ángeles (Pasto): puesto 28 con 53,31 puntos.

(Pasto): puesto 28 con 53,31 puntos. Clínica del Occidente (Bogotá): puesto 29 con 53,28 puntos.

(Bogotá): puesto 29 con 53,28 puntos. Clínica Universitaria Colombia (Bogotá): puesto 31 con 52,74 puntos.

(Bogotá): puesto 31 con 52,74 puntos. Centro Policlínico de Olaya (Bogotá): puesto 45 con 49,08 puntos.

(Bogotá): puesto 45 con 49,08 puntos. Clínica Bonnadona (Barranquilla): puesto 46 con 49,01 puntos.

(Barranquilla): puesto 46 con 49,01 puntos. Clínica Quirónsalud (Medellín): puesto 49 con 48,14 puntos.

Para llevar a cabo este listado, la agencia se basó en nueve dimensiones puntuales que miden la calidad de servicio de estas instituciones. Estos son: