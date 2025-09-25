San Agustín avanza en movilidad con convenio de tránsito y habilitación de su terminal

Neiva

San Agustín alcanzó un nuevo logro en materia de movilidad con la firma de un convenio entre la administración municipal y el Instituto de Tránsito Departamental. El acuerdo, firmado el 16 de septiembre, asciende a cerca de 300 millones de pesos y permitirá la vinculación de ocho agentes de tránsito, un apoyo fundamental para el ordenamiento vehicular en un municipio que crece aceleradamente.

El terminal de transportes de San Agustín ya está habilitado tras su radicación en Bogotá la semana pasada y se convierte en el quinto en funcionamiento dentro del departamento. Con esta apertura, las empresas de transporte ya operan formalmente, aportando a la sostenibilidad del terminal a través de la tasa de uso que permitirá su autosuficiencia administrativa y financiera.

Según Yaneth Meneses, secretaria de gobierno de San Agustín, afirmo que “de la mano de este proceso, se adelantan acciones en materia de seguridad vial. El municipio instaló la segunda mesa técnica con el Comité Nacional de Seguridad Vial, con el propósito de consolidar estrategias de prevención y control. Además, ya cuenta con 18 taxis habilitados, lo que evidencia un crecimiento notable en el parque automotor y en la organización del transporte público”.

No obstante, persisten retos en materia de seguridad ciudadana, especialmente por el aumento de hurtos de motocicletas en la región. Según la administración, se han recuperado cerca de 10 vehículos robados, delitos cometidos en su mayoría por personas provenientes de municipios vecinos como Isnos, Pitalito y algunos del Putumayo. Con estas acciones, San Agustín se fortalece en movilidad, seguridad y servicios de transporte para su comunidad.