Periodista Clemencia Torres: «El alcalde de Tunja confesó incapacidad para ejercer el cargo»

Después de la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, el pasado 24 de septiembre, la ciudadana denunciante Clemencia Torres celebró que, tras varios aplazamientos, finalmente se diera inicio al proceso judicial. «…La impresión que yo tengo es que los tres imputados acudieron por fin a esta cuarta citación porque estaban absolutamente seguros de que la audiencia sería aplazada, pero afortunadamente ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni el señor juez permitieron otra maniobra dilatoria y finalmente hoy están imputados…», afirmó.

Torres cuestionó que, pese a la gravedad de los señalamientos, no se haya solicitado una medida privativa de la libertad contra el alcalde. «…No entiendo por qué la Fiscalía no solicita la medida de aseguramiento privativa de la libertad. Él puede obstruir a la justicia en su calidad de alcalde, puede ocultar pruebas, manipularlas, y además está imputado por amenaza a testigo, lo que lo constituye en un peligro…», señaló.

La denunciante también se refirió a las actuaciones pendientes en diferentes entes judiciales y de control. «…La Procuraduría en primera instancia lo destituye del cargo y lo sanciona con 14 años de inhabilidad y aún no falla en segunda instancia. El Consejo de Estado tiene desde hace meses la nulidad y no la resuelve. La Fiscalía tiene todos los elementos probatorios. No entendemos por qué el señor Krasnov sigue en el ejercicio del cargo de alcalde de la ciudad de Tunja…», puntualizó.

Frente a la actitud del mandatario durante la diligencia, Torres fue enfática en calificarla como una burla. «…La actitud fue displicente, rayó en lo obsceno, insistiendo en pedir un traductor cuando cualquier ciudadano sabe que para obtener la ciudadanía colombiana debe presentar examen de idioma e historia. Fue vergonzoso escuchar que dijo que no entendía lo que firmaba. Eso es una confesión de incapacidad para ejercer el cargo y una afrenta a la justicia y a la ciudadanía…», concluyó.